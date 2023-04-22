Гари Невилл назвал самые проблемные позиции в составе «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал позиции, которые прежде всего требуют усиления в команде. Невилл ответил на такой вопрос от болельщика в «твиттере».

«Вратарь, центральный защитник, центральный нападающий и правый защитник», — написал Невилл в своём «твиттере».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает третье место, набрав 59 очков в 30 матчах.

Ранее команда выиграла Кубок английской лиги, переиграв в финале «Ньюкасл Юнайтед», и вылетела из Лиги Европы на стадии четвертьфинала, уступив по сумме двух матчей испанской «Севилье». Также подопечные Эрика тен Хага продолжают выступление в Кубке Англии, где в полуфинале сыграют с «Брайтоном» в воскресенье, 23 апреля.