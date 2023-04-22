Заболотный — о Федотове: отличный мотиватор, мне очень нравится с ним работать

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный высказался о прогрессе команды после зимней паузы и работе под руководством главного тренера Владимира Федотова.

«Почему так прибавили после сборов? Сложилось много факторов в совокупности. Я как-то говорил, что команда условно состоит из механизмов, в которых иногда что-то ломается. Сейчас всё починилось, и нам только остаётся поддерживать правильную работу. Мы усердно трудились на тренировках, на сборах, в матчах, синхронизировали работу в обороне, полузащите, атаке. Текущая серия — заслуга всех работников клуба, тренерского штаба, ну и, конечно, игроков, которые выполняют необходимые задачи на поле. Теперь главное поддерживать этот уровень.

Работа с Федотовым? У Владимира Валентиновича есть требования, которые он озвучивает на установке, ставит на футбольном поле. Как игрок ты обязан их выполнять. Зная его, понимаю, что он выстраивает хороший коллектив. Федотов — отличный мотиватор, мне очень нравится с ним работать.

Изменился ли он со времени работы в «Сочи»? Такой же требовательный и мотивированный тренер. Понятно, что в большом клубе — большое давление, и он хорошо с ним справляется. Со стороны игрока я могу сказать, что требования не изменились, тренировочный процесс выстроен под схему, которую он любит использовать, и подача информации что на поле, что на теории осталась такой же», — приводит слова Заболотного официальный сайт ЦСКА.