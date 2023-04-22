Клаудиньо рассказал, почему не перешёл в «Марсель» или «Палмейрас» и остался в «Зените»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал, почему принял решение не переходить во французский «Марсель» или бразильский «Палмейрас», несмотря на переговоры о трансфере. Бразилец признался, что посчитал, что его история в Санкт-Петербурге ещё не закончена.
«Общался ли с представителями «Марселя» и «Палмейраса» о возможном переходе лично? Личные переговоры были, но я принял решение остаться в «Зените», потому что посчитал, что моя история в Петербурге ещё не закончена. В настоящий момент у меня действующее соглашение с сине-бело-голубыми, о других командах и чемпионатах не думаю», — приводит слова Клаудиньо «РИА Новости Спорт».
Контракт 26-летнего Клаудиньо с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.
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