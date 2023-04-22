«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: составы команд на полуфинал Кубка Англии

Сегодня, 22 апреля, в 18:45 мск состоится первый полуфинальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Матч обслужит судейская бригада во главе со Стюартом Атвеллом.

Кубок Англии. 1/2 финала 22 апреля 2023, суббота. 18:45 МСК Манчестер Сити Манчестер Не начался Шеффилд Юнайтед Шеффилд Кто победит в основное время? П1 X П2

Стартовые составы:

«Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Аканджи, Лапорт, Серхио Гомес, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Хулиан Альварес, Марез, Холанд.

«Шеффилд Юнайтед»: Фодеринхэм, Ахмедходжич, Иган, Робинсон, Бэлдок, Берге, Норвуд, Флек, Лоу, Ндиайе, Джеббисон.

В 1/4 финала подопечные Пепа Гвардиолы разгромили на домашнем поле «Бёрнли» со счётом 6:0. «Шеффилд Юнайтед» на своём стадионе одолел «Блэкберн» в драматичном матче – 3:2.