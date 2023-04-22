Малком вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров РПЛ
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Нападающий «Зенита» Малком реализовал пенальти в ворота московского «Динамо» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Для бразильского футболиста этот гол стал 17-м в сезоне (первый с пенальти). В гонке бомбардиров Малком вышел на единоличное первое место.
На втором месте располагается нападающий «Спартака» Квинси Промес, отличившийся 16 раз в 20 матчах (два — с пенальти). В тройке лидеров также форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский — 14 голов в 21 игре (два — с пенальти).
26-летний Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года, перейдя из «Барселоны». В нынешнем сезоне чемпионата России на счету бразильца ещё восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2027 года.
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