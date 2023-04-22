«Реал» Мадрид — «Сельта»: стартовые составы команд на матч 30-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 22 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 30-го тура чемпионата Испании. Встретятся местный «Реал» и «Сельта» из Виго. Стартовый свисток Антонио Лаоса прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире матч покажет Okko.
Стартовые составы команд:
«Реал» Мадрид: Куртуа, Тчуамени, Рюдигер, Милитао, Начо, Себальос, Вальверде, Камавинга, Асенсио, Бензема, Винисиус.
«Сельта»: Вильяр, Васкес, Тапиа, Унаи, Галан, Солари, Вейга, Бельтран, де ла Торре, Аспас, Сеферович.
«Реал» набрал 62 очка и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков. «Сельта» с 36 очками располагается на 12-й строчке турнирной таблицы. Чемпионат Испании проводится в 38 туров. «Сливочные» являются действующим победителем турнира.
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