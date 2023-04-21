«Реал» — «Сельта». Никаких хлопот для Бензема

Лёгкая добыча для звёздного форварда и его команды, которой нельзя пропускать вперёд «Атлетико».

22 апреля 2023 года состоится матч Примеры «Реал» — «Сельта». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.38. Шансы «кельтов» оценены в 7.60. Заключить пари на ничью предлагается за 5.00.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Сельта» 22 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Реал» — «Сельта» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.40. Ставки на то, что мадридцы победят со счётом 2:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Реал» — «Сельта» (22.04.2023)

Испания - Примера. 30-й тур 22 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Сельта Виго Кто победит в основное время? П1 X П2

В эти выходные в Ла Лиге нас ждёт много интересного, в том числе встреча между «Реалом» и «Сельтой». Матч состоится 22 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Хозяева начинают выходные на втором месте в таблице с 62 очками, а гости занимают 12-е место с 36 очками.

«Реал» выходит на игру, забронировав себе место в полуфинале Лиги чемпионов, победив «Челси» со счётом 2:0 во вторник вечером в Лондоне.

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Первый тайм закончился со счётом 0:0, на 58-й минуте «сливочные» забили первый мяч, а второй — за 10 минут до конца матча, одержав общую победу со счётом 4:0.

«Реал» выиграл пять из шести последних встреч во всех соревнованиях. В Лиге чемпионов он обыграл «синих» дважды, в Ла Лиге победил «Вальядолид», «Кадис», а в Кубке Испании — «Барселону».

Дома «сливочные» выиграли четыре из пяти последних матчей во всех соревнованиях. Они не проигрывали в 17 из 18 домашних встреч Ла Лиги.

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«Сельта» приезжает на стадион «Сантьяго Бернабеу» после досадного поражения в матче с «Мальоркой» со счётом 0:1. Команда гостей забила единственный гол на 21-й минуте, а в конце матча «кельты» получили удаление.

«Сельта» не выиграла ни одного из трёх последних матчей. Однако на выезде команду очень сложно обыграть. В последних шести встречах в гостях в Ла Лиге «кельты» не проигрывали.

Они побеждали «Бетис» и «Эспаньол», а также играли вничью с «Реалом Сосьедад», «Осасуной» и «Севильей». Ставка «обе забьют» проходила в четырёх из пяти последних встреч на выезде с участием «Сельты».

У «Реала» только одна травма — защитник Ферлан Менди останется в запасе. В составе же могут произойти изменения: в стартовом составе, вероятно, появятся Орельен Тчуамени, Антонио Рюдигер, Даниель Себальос и Марко Асенсио.

«Кельты» отправляется в столицу без дисквалифицированного защитника Уго Мальо. Вратарь Агустин Маркесин травмирован, и есть сомнения по поводу физической готовности Оскара Мингесы.

Главной заботой «Реала» является Лига чемпионов, но в чемпионате он хочет финишировать выше «Атлетико». В последнее время «Сельта» неплохо играла на выезде и должна забить в этом матче, однако мы ожидаем, что «сливочные» в итоге победят.

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Предлагаем сделать ставку на победу «Реала» и обе забьют за коэффициент 2.80. Поставить можно в букмекерской конторе «Фонбет», которая дарит фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Реала» и обе забьют за 2.80.

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