Ловчев: защита «Торпедо» — это нечто, так просто нельзя играть в футбол

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о матче «Химки» — «Торпедо» (4:2) в 24-м туре чемпионата России.

«Мы привыкли ругать оборону «Спартака» по этому сезону, но защита «Торпедо» в этом году — это нечто. Так просто нельзя играть в футбол. Вы в прошлом туре делаете три пенальти — ок, один очень спорный, но по двум-то вопросов нет. И сейчас вы делаете два пенальти — Бабурин спасает, он, по-моему, уже привык к такой игре партнёров, но как «Торпедо» собирается побеждать при такой обороне?

Временами у «Торпедо» пробивается игра — пас Рязанцева на великолепно открывшегося Кухарчука был просто шикарен. У «Химок», на мой взгляд, сложилось всё — и моменты свои почти все реализовали, и, кроме того, отличными получились замены — по-моему, забили почти все вышедшие. У «Химок» появилась надежда на невылет — думаю, что с «Факелом» за путёвку в стыки Талалаев поборется», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.