Щербаченко: «Акрону» будет трудно удержать Калешина от перехода в топ-клуб

Бывший спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко высказался о главном тренере «Акрона» Евгении Калешине.
«Перед матчем «Акрон» – «Спартак» я увидел сюжет о том, как в полуфинале Кубка в 2003 году играли «Спартак» и «Лада-Тольятти», выступавшая тогда в Первом дивизионе. Нынешний главный тренер «Акрона» Евгений Калешин тогда играл за «Ладу» и даже отдал голевой пас. Я в то время в «Томи» помогал Петракову. Мы победили «Ладу» дома 1:0, но Калешин сыграл очень хорошо, и клубы договорились о его переходе в «Томь».
Я знал Калешина ещё с детства – он же вырос в Краснодаре, и мы даже играли друг против друга на зимнем первенстве города Краснодара. Я тогда играл за ветеранов, а он – за молодёжный состав. Потом в «Томи» Калешин задавал очень много вопросов по тактике – и по схеме игры, и по другим моментам. Наверно, уже тогда, в бытность свою футболистом, он начал закладывать ту тренерскую базу, которую сейчас проявляет. Конечно, мы все, кто из Краснодарского края, вдвойне радуемся его тренерским успехам. Я думаю, «Акрону» в ближайшее время тяжеловато будет удержать Калешина от перехода в топ-клуб», — приводит слова Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».
- 23 апреля 2023
-
00:28
-
00:23
-
00:14
-
00:04
-
00:02
- 22 апреля 2023
-
23:57
-
23:55
-
23:54
-
23:39
-
23:32
-
23:23
-
23:18
-
23:13
-
23:12
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:59
-
22:52
-
22:46
-
22:46
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:09
-
22:07
-
22:04
-
22:04
-
21:57
-
21:54
-
21:52
-
21:48
-
21:47
-
21:41
-
21:41