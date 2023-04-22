Ловчев — о Йокановиче: не вижу игровой идеи. Непонятно, как хочет играть «Динамо»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» (3:1) высказался о тренерской работе Славиши Йокановича.

«По игре «Динамо» было настроено, команда не бросала играть и во втором тайме при счёте 0:2. Но проблема в том, что у Йокановича не видно игровой идеи. Тренер, нет сомнений, говорил, как играть, это отрабатывается, но в игре не проходит. Непонятно, как хочет играть «Динамо».

А когда есть эта уязвимость и когда у соперника более индивидуальные футболисты, на успех рассчитывать не приходится. Кроме того, не могу назвать много футболистов бело-голубых, кто бы прибавил за год. При Шварце команда прибавляла, росла, а сейчас такого нет. Пропали эмоции, всё довольно ровно, без особых переживаний», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.