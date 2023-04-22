Ловчев: Смолов не тащит, он от команды как будто сам по себе

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после матча 24-го тура чемпионата России «Зенит» — «Динамо» (3:1) высказался об игре некоторых футболистов московского клуба.

«Не могу назвать много футболистов бело-голубых, кто бы прибавил за год. При Шварце команда прибавляла, росла, а сейчас такого нет. Пропали эмоции, всё довольно ровно, без особых переживаний.

Мы смотрим по футболистам: Макаров, например, раньше выглядел лучше. Только один эпизод в матче с «Зенитом» напомнил прежнего Макарова, когда он под левую ногу пошёл в центр.

Захарян раньше выглядел лучше. Арсен просто сдал. Фомин выглядел лучше.

Отдельно о Смолове. Я понимаю, что Фёдор после травмы, но не могу сказать, что у него была удачная осень, когда бы он тащил команду за собой. Это топ-игрок, который должен соответствовать — и своей игрой, и своим поведением-харизмой. Такие футболисты, опытные и повидавшие, должны сплачивать команду. Посмотрите, как вокруг Дзюбы крутятся и растут молодые — видно же, что к нему тянутся, обстановка в «Локо», очевидно, стала лучше с приходом Артёма. Люди прибавляют. А вокруг Смолова как будто пустота.

Ещё раз — такие игроки должны команду тащить. А Смолов не тащит. Он от команды как будто сам по себе. Не знаю, с чем это связано. Но Фёдор обязан прибавлять — он топ-игрок для РПЛ, надо соответствовать своему статусу», – написал Ловчев в своём телеграм-канале.