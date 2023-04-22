Видеообзор победы «Зенита» в матче с «Динамо»

В центральном матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Зенит» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.
На 46-й минуте вингер «Зенита» Малком реализовал пенальти. На 68-й минуте Малком откликнулся на передачу своего соотечественника Клаудиньо и отправил мяч в сетку ворот «Динамо». Этот гол стал для бразильца вторым в матче. За десять минут до конца основного времени матча забитым голом отметился динамовец Даниил Фомин. На 87-й минуте с передачи Малкома отличился вингер «Зенита» Андрей Мостовой.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 58 очков после 24 матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 39 очков.
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