Александр Бородюк: в «Торпедо» пришли околофутбольные люди и всё разломали

Российский тренер Александр Бородюк, возглавлявший «Торпедо» в 2013-2014 и 2021-2022 годах, высказался о руководстве клуба.

«Что касается «Торпедо», «ломать — не строить». Строить и выстраивать команду очень тяжело, а сломать её легко. Во-первых, в начале сезона пришли околофутбольные люди и всё разломали. Один историю футбола не знает, о 90-х рассказывает. Второй, тоже не знаю, какое отношение к футболу имеет. Во-вторых, постоянная чехарда тренеров, постоянная чехарда в руководстве. Это, на мой взгляд, никогда не приводило к положительному результату ни в одном клубе. В-третьих, говорят, что испанцы выстроят вертикаль, но мне хотелось бы тут сказать: «Нужно больше работы и меньше пиара, тогда, возможно, что-то получится». А пока вот так. Что касается «Химок», то матч выиграли, на мой взгляд, три футболиста, которые вышли на замену. Переломили ход встречи.

Шансы «Торпедо» сохранить прописку в РПЛ? Становится сложнее говорить. Ещё игры впереди, многое зависит от того, как сыграют конкуренты. Остались ещё какие-то матчи, но турнирная ситуация гораздо осложнилась. После прихода нового тренера игроки «Торпедо» сказали, что выдохнули, но пока ещё не вдохнули. Сейчас нужно играть за счёт своего спортивного характера. Выходить на поле, проявлять себя и биться. В конце сезона всё будет ясно. Здесь «Торпедо» зависимо от других команд. Естественно, они сами себе осложнили турнирную ситуацию. Конечно, сегодня была важная игра для «Торпедо», но, к сожалению, не удалось победить. Я вам так скажу: здесь более глубинные проблемы — это управление, которое сейчас много значит в футболе», — приводит слова Бородюка «РБ Спорт».