Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирзов: пост на мне не сказывается. В этот месяц чуть полегче, всё даётся по-другому

Мирзов: пост на мне не сказывается. В этот месяц чуть полегче, всё даётся по-другому
Комментарии

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, что держал пост в период матчей Российской Премьер-Лиги.

«Пост, конечно же, держал. Не могу сказать, что это что-то тяжёлое, на моём активном игровом и тренировочном режиме это не сказывается. Я столько лет держу пост, даже вспомнить тяжело, с какого возраста. Можно сказать, что в этот месяц чуть полегче, потому что всё даётся по-другому. Больше концентрации, что ли», — приводит слова Мирзова Metaratings.

29-летний Мирзов выступает за подмосковную команду с октября 2020 года. «Химки» несколько раз арендовали футболиста у «Спартака», а затем Резиуан подписал контракт с клубом на постоянной основе. В нынешнем сезоне на его счету три гола и четыре результативные передачи в 23 матчах.

Материалы по теме
Эксклюзив
Мирзов: для меня этот сезон в «Химках» самый безумный за всю карьеру. Столько всего было!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023