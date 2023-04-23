Мирзов: пост на мне не сказывается. В этот месяц чуть полегче, всё даётся по-другому

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов рассказал, что держал пост в период матчей Российской Премьер-Лиги.

«Пост, конечно же, держал. Не могу сказать, что это что-то тяжёлое, на моём активном игровом и тренировочном режиме это не сказывается. Я столько лет держу пост, даже вспомнить тяжело, с какого возраста. Можно сказать, что в этот месяц чуть полегче, потому что всё даётся по-другому. Больше концентрации, что ли», — приводит слова Мирзова Metaratings.

29-летний Мирзов выступает за подмосковную команду с октября 2020 года. «Химки» несколько раз арендовали футболиста у «Спартака», а затем Резиуан подписал контракт с клубом на постоянной основе. В нынешнем сезоне на его счету три гола и четыре результативные передачи в 23 матчах.