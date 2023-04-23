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Гвардиола: болельщикам «МЮ» не стоит бояться. Соседи всегда добры друг к другу

Гвардиола: болельщикам «МЮ» не стоит бояться. Соседи всегда добры друг к другу
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему того, что некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» боятся того, что его команда выиграет «требл» по итогам сезона.

«Им не нужно бояться, мы соседи. Соседи всегда добры друг к другу», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с мадридским «Реалом». Матчи пройдут 9 и 17 мая на стадионах «Сантьяго Бернабэу» и «Этихаде», соответственно. В английской Премьер-лиге «горожане» идут на втором месте, набрав 70 очков в 30 матчах. У лидирующего «Арсенала» на пять очков больше, но «канониры» провели 32 матча. Ещё «Манчестер Сити» продолжает борьбу в Кубке Англии, в финале которого сыграет с победителем пары «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».

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