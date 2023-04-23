«Талалаев так накричался, что остался без голоса». Мирзов — о победе «Химок» над «Торпедо»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о победе в матче с «Торпедо» (4:2) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очень важная игра. Все видят таблицу — важно было выиграть, чтобы оторваться от «Торпедо» и приблизиться к тем, кто выше нас. Андрей Викторович (Талалаев. — Прим. «Чемпионата») накричался. Так накричался, что без голоса остался», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Победа позволила «Химкам» набрать 17 очков после 24 туров и сократить отставание от зоны стыковых матчей до одного очка. «Факел», занимающий 14-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, заработал 18 очков в 24 встречах. В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Локомотивом» 30 апреля.