Спортивный директор «Факела»: отменённый в матче с «Оренбургом» гол — ошибка арбитра

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал отменённый гол воронежской команды в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:3).

«Считаю, что отменённый гол «Факела» — ошибка арбитра. Подавать запрос в ЭСК РФС? Какой смысл. Я надеюсь, что у нас компетентные органы всё видели и без нас вынесут решение этому судье, который в принципе недостоин судить РПЛ. Так понимаю, что он не так много судил и не будет больше.

Можно ли это назвать заговором? Я это даже не хочу обсуждать. Дело не в заговоре, а в отдельных личностях, которые либо не знают материал и не умеют судить, либо делают что-то другое. Странно, когда в туре восемь матчей, и в игре, где что-то решается, ставят такого неопытного судью, который не может управлять игрой и не соответствует вообще РПЛ. Также много вопросов к видеоарбитрам. Которые подсказывают. 30 секунд можно отмотать. Когда гол забивают, судья ничего не видит. Видеоарбитр ищет какой-то фол, которого вообще в принципе и нет. Из-за этого так», – приводит слова Котова «Спорт-экспресс».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.