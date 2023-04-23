Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузнецов: ЦСКА и «Локомотив» покажут свой максимум — невозможно предсказать победителя

Кузнецов: ЦСКА и «Локомотив» покажут свой максимум — невозможно предсказать победителя
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Локомотив».

«Я жду, что матч ЦСКА — «Локомотив» будет очень интересным. И железнодорожники сильно прибавили после перерыва, и армейцы набрали хорошую форму, которая позволяет бороться за медали. Обе команды покажут свой максимум — невозможно предсказать победителя.

Сейчас ЦСКА тяжело играет дома, когда нужно вскрывать оборону соперника. А «Локомотив» действует очень организованно и дисциплинированно. Но армейцы за счёт индивидуального мастерства могут решить любую игру. Ждём интересный матч», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Материалы по теме
ЦСКА — «Локомотив». Дзюба взломает любую оборону
ЦСКА — «Локомотив». Дзюба взломает любую оборону
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023