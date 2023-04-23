Кузнецов: ЦСКА и «Локомотив» покажут свой максимум — невозможно предсказать победителя
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Бывший российский футболист Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Локомотив».
«Я жду, что матч ЦСКА — «Локомотив» будет очень интересным. И железнодорожники сильно прибавили после перерыва, и армейцы набрали хорошую форму, которая позволяет бороться за медали. Обе команды покажут свой максимум — невозможно предсказать победителя.
Сейчас ЦСКА тяжело играет дома, когда нужно вскрывать оборону соперника. А «Локомотив» действует очень организованно и дисциплинированно. Но армейцы за счёт индивидуального мастерства могут решить любую игру. Ждём интересный матч», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
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