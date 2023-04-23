Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хубулов — о ситуации с Касаткиной: это было один раз и по молодости, не было цели обидеть

Хубулов — о ситуации с Касаткиной: это было один раз и по молодости, не было цели обидеть
Комментарии

Нападающий подмосковных «Химок» Владимир Хубулов рассказал об отношении к теннису и конфликте с восьмой ракеткой мира Дарьей Касаткиной.

«Я фанат тенниса? Нет, даже не особо умею играть. Сейчас я не слежу за теннисом. У меня все мысли о футболе.

Ситуация с Касаткиной? По-моему, это было один раз и по молодости, ха-ха. Я не конфликтовал. У меня не было цели кого-то обидеть. Это была просто мимолётная глупость», — приводит слова Хубулова Sport24.

В 2021 году Владимир Хубулов в социальной сети написал Дарье Касаткиной оскорбительные сообщения после поражения от Елены Остапенко. Теннисистка опубликовала скриншот переписки. Хубулов был наказан «Аланией», за которую тогда выступал, и принёс Касаткиной извинения.

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Химок» Хубулов: на нас сейчас ничего не давит — уже нечего терять
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023