Хубулов — о ситуации с Касаткиной: это было один раз и по молодости, не было цели обидеть

Нападающий подмосковных «Химок» Владимир Хубулов рассказал об отношении к теннису и конфликте с восьмой ракеткой мира Дарьей Касаткиной.

«Я фанат тенниса? Нет, даже не особо умею играть. Сейчас я не слежу за теннисом. У меня все мысли о футболе.

Ситуация с Касаткиной? По-моему, это было один раз и по молодости, ха-ха. Я не конфликтовал. У меня не было цели кого-то обидеть. Это была просто мимолётная глупость», — приводит слова Хубулова Sport24.

В 2021 году Владимир Хубулов в социальной сети написал Дарье Касаткиной оскорбительные сообщения после поражения от Елены Остапенко. Теннисистка опубликовала скриншот переписки. Хубулов был наказан «Аланией», за которую тогда выступал, и принёс Касаткиной извинения.