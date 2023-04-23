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Форвард «Спартака» Бальде рассказал, на какой топовый чемпионат похожа РПЛ

Форвард «Спартака» Бальде рассказал, на какой топовый чемпионат похожа РПЛ
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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде сравнил Российскую Премьер-Лигу с чемпионатом Франции.

«Из всех лиг, где я успел поиграть, сравнил бы наш чемпионат с французским: много физики, мало пауз в игре. В Италии, например, мы увидим больше тактики и размеренности на поле. Хотя многое зависит от конкретной команды, в которой ты находишься», — приводит слова Бальде пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

28-летний Бальде выступает за «Спартак» с лета 2022 года. В девяти матчах за команду он стал автором трёх голов и одной результативной передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. Сенегалец был вынужден пропустить несколько месяцев в новой команде из-за допингового дела, которое тянулось за Бальде ещё со времён выступлений в Италии.

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