Гафин: за футбол «Динамо» в матче с «Зенитом» не стыдно, была достойная игра
Поделиться
Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что команда выглядела достойно в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», несмотря на поражение (1:3).
«Я считаю, что сегодня была достойная игра с достойным соперником. За сегодняшний футбол «Динамо» не стыдно. Что касается пенальти, то первично никаких комментариев нет. Но это явно не пенальти Павла Кукуляка в матче Кубка России. После того как отыграли один мяч, конечно, появилась надежда, что сумеем забить ещё», — приводит слова Гафина «Матч ТВ».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает пятое место, набрав 39 очков в 24 матчах. В следующем туре московский клуб на своём поле примет «Факел» 28 апреля.
Комментарии
- 23 апреля 2023
-
15:59
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:25
-
15:22
-
15:12
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:38
-
14:32
-
14:29
-
14:22
-
14:20
-
14:17
-
14:17
-
14:15
-
14:10
-
14:10
-
14:02
-
13:50
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
13:31
-
13:30
-
13:26
-
13:23
-
13:19
-
13:13
-
13:00
-
12:57
-
12:43
-
12:40
Партнерский контент