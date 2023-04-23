Гафин: за футбол «Динамо» в матче с «Зенитом» не стыдно, была достойная игра

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что команда выглядела достойно в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», несмотря на поражение (1:3).

«Я считаю, что сегодня была достойная игра с достойным соперником. За сегодняшний футбол «Динамо» не стыдно. Что касается пенальти, то первично никаких комментариев нет. Но это явно не пенальти Павла Кукуляка в матче Кубка России. После того как отыграли один мяч, конечно, появилась надежда, что сумеем забить ещё», — приводит слова Гафина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает пятое место, набрав 39 очков в 24 матчах. В следующем туре московский клуб на своём поле примет «Факел» 28 апреля.