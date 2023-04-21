Член совдира «Динамо» Гафин: цель на сезон — закончить чемпионат в тройке
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Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о цели бело-голубых на концовку сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги.
«Хотелось ли именно в столетие завоевать Кубок? Нам хочется завоёвывать трофеи каждый сезон, потому что предыдущий был очень давно. Так что не было особого желания выиграть именно в этом году.
Цель на сезон — закончить чемпионат в тройке. Если этого не удастся достичь, будут сделаны соответствующие выводы. А потом будет следующий сезон. Что касается возможных трансферов, то шорт-лист у нас есть, намётки есть, а там посмотрим», — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 23 матчей.
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