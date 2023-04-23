Азар, Вальехо и Одриосола могут покинуть «Реал» летом

Руководство мадридского «Реала» планирует в летнее трансферное окно избавиться от игроков, которые не входят в планы главного тренера Карло Анчелотти. В число основных кандидатов на расставание входят вингер «сливочных» Эден Азар, а также защитники Хесус Вальехо и Альваро Одриосола, сообщает Marca.
Ещё одним претендентом на смену команды в летнее трансферное окно является форвард Мариано Диас, редко появляющийся в составе «Реала».
По информации источника, из всех четырёх футболистов только Альваро Одриосола всерьёз готов рассмотреть предложения о переходе в другой клуб. Азар, Вальехо и Диас на данный момент не желают покидать «Сантьяго Бернабеу».
Сообщается, что руководство «Реала» не будет форсировать продажу игроков с действующими контрактами. Боссы клуба в первую очередь будут прислушиваться к видению того или иного футболиста относительно продолжения своей карьеры.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
- 23 апреля 2023
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