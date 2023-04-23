«Ахмат» переиграл «Сочи» с минимальным счётом и поднялся на пятое место

Завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» (Грозный) и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Единственный гол в матче провёл на 86-й минуте нападающий «Ахмата» Владимир Ильин. Удар под дальнюю штангу с линии штрафной площадки застал врасплох голкипера гостей Дениса Адамова.

Отметим, что в первом тайме арбитр отменил два взятия ворот. На четвёртой минуте встречи Лука Джорджевич после передачи Жоаозиньо перебросил голкипера «Ахмата», но у форварда «Сочи» был зафиксирован офсайд. На 31-й минуте Антон Швец замкнул подачу с углового, но в этой атаке хозяев главный судья Артур Фёдоров после подсказки видеоассистентов зафиксировал фол на голкипере.

«Ахмат» набрал 40 очков и поднялся на пятое место. «Сочи», потерпев третье поражение подряд в чемпионате России, занимает в турнирной таблице девятое место с 31 очком.