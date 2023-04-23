Тер Штеген повторил рекорд Браво по количеству «сухих» матчей в одном сезоне Ла Лиги

Матч 30-го тура с мадридским «Атлетико» (1:0) стал для немецкого голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена 23-м без пропущенных мячей в Ла Лиге. Таким образом, немец повторил клубный рекорд, установленный Клаудио Браво в сезоне-2014/2015.
Отметим, что после 30 туров у чилийского вратаря было только 17 «сухих» игр, то есть на шесть меньше, чем сейчас у тер Штегена. Марк-Андре идёт с опережением графика и может улучшить достижение Браво, учитывая, что впереди у него ещё восемь матчей.
В общей сложности тер Штеген пропустил только девять голов с начала чемпионата, а лучшая серия вратаря в Ла Лиге зафиксирована с 28 августа по 9 октября, когда он выдал серию из шести подряд «сухих» матчей — с «Вальядолидом», «Севильей», «Кадисом», «Эльче», «Мальоркой» и «Сельтой». Забить тер Штегену в этом сезоне смогли только «Реал» (в двух встречах), «Реал Сосьедад», «Осасуна», «Бетис», «Эспаньол» и «Альмерия».
- 23 апреля 2023
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