«Победа придаст нам уверенность». Тренер «Пари НН» Юран — о матче с «Крыльями»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«В первую очередь я благодарю за поддержку болельщиков. Хочу обратиться к жителям Нижнего Новгорода. Мы нуждаемся в вас! Чем больше болельщиков будет приходить на стадион, тем проще нам будет решить задачу. Ведь не просто так болельщика называют 12-м игроком.

Что касается матча, то мы разбирали соперника. «Крылья Советов» – очень квалифицированная команда, которая сейчас находится не на своём месте. Она имеет в своей обойме футболистов высокого уровня. Большое спасибо нашим игрокам. Тренеру приятно, когда команда выполняет на поле его требования. Делает на поле то, что мы наигрываем на тренировках.

Мы можем добиться результата только за счёт дисциплинированной игры, самоотдачи, коллектива, желания, бойцовских качеств. Я всегда говорю: болельщик может простить ошибки, но не безволие. Так и мы: должны терпеть, показывать прагматичный футбол. А свои моменты мы найдём. Вот и сегодня парни терпели и жили результатом. И моменты пришли, и замены у нас сыграли. Посмотрите, как мы забили второй гол: в быстрой атаке сыграли в одно касание, заставив ошибиться оборону соперника. В целом я доволен. Будем готовиться к следующему очень непростому матчу с «Оренбургом», а победа, безусловно, придаст нам уверенность», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».