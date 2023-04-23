«Атлетико» установил необычный рекорд в чемпионате Испании

33 матча чемпионата Испании подряд мадридский «Атлетико» не получает права на пробитие пенальти. Это рекорд клуба, как сообщает Mundo Deportivo.
Мадридский «Атлетико» уступил «Барселоне» с минимальным счётом 0:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании. «Матрасники» могли бы спастись на последних минутах встречи, если бы судьи интерпретировали как нарушение правил попадание мяча в руку Бускетсу в штрафной «Барсы». Ни арбитр в поле, ни VAR не обратили внимания на эпизод, и пенальти в ворота Марка-Андре тер Штегена снова не был назначен.
Предыдущая серия, собравшая 32 игры без единого 11-метрового удара, датируется началом 40-х годов. Эту новую рекордную серию будет непросто превзойти. Добавим, что в последний раз игрок «Атлетико» исполнял пенальти в чемпионате Испании в мае 2022 года, это событие пришлось на дерби с «Реалом» на «Метрополитано» (1:0). Удар с точки выполнил Янник Феррейра Карраско.
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