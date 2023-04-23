Дзюба: смешно, когда тебя сначала списали, а потом говорят, что это тут соперники слабые
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Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своей игре в Российской Премьер-Лиге.
«Я просто кайфую. Смешно было, когда тебя сначала списали, что ты недостоин, а когда начинаешь забивать, все говорят, что это тут соперники слабые. Мне нравится. С одной стороны, недостоин, труп, слабый, а с другой – в порядке, ему слишком легко. Всегда поражало. А что другим мешает забивать? Злые языки всегда что‑то говорят», – сказал Дзюба «Матч ТВ».
После возвращения в Россию Дзюба провёл в составе «Локомотива» шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись шестью голами и четырьмя голевыми передачами. Сегодня, 23 апреля, его команда встретится с ЦСКА в 24-м туре чемпионата. Матч начнётся в 19:30 мск.
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