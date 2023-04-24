Денис Попов: надо было менять Дивеева из-за травмы в игре с «Локо»

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов порассуждал о том, почему армейцы упустили победу над «Локомотивом» в матче 24-го тура чемпионата России (1:1).
«Почему ЦСКА упустил победу? Потому что надо было дожимать «Локомотив». Имея то преимущество, играя в большинстве, забивать второй мяч. И более собранно играть в обороне. Возможно, нужно было менять Дивеева, когда он получил повреждение. Немного расслабились, потеряли концентрацию – поэтому и пропустили ответный мяч. До этого Погостнов ещё имел момент, то есть уже звонок был.
Ну а «Локомотив» молодцы, что до конца играли, не опустили руки и вырвали ничью. Начали они неплохо. Пиняев имел момент, когда попал в штангу. Потом он получил травму, плюс удаление, ещё Глушенков не лучший матч свой провёл. Многое в совокупности было не в пользу «Локомотива», но всё равно они набрали одно очко», – приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».
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