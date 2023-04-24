Защитник «Пари НН» Александров: спасибо Сергею Юрану за то, что правильно настроил нас

Защитник «Пари Нижний Новгород» Виктор Александров высказался о победе в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1).

«Хочу сказать спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Больше пяти тысяч на трибунах — очень неплохо, несмотря на наши результаты. Спасибо, что верите в команду. Спасибо главному тренеру Сергею Николаевичу Юрану за то, что правильно настроил нас. Мы полностью отдаёмся игре и стараемся выполнять задачу. Нам сейчас очень важно набирать очки. Рады, что прервалась серия неудач.

Была ли напряжённость из-за того, что не могли набрать очки? Напряжённости не было, понимали, что проигрываем из-за своих ошибок. В матче с «Крыльями» получилось лучше. Сыграли не самым лучшим образом, но рады, что получилось выиграть. Сейчас эмоциональный подъём, даже после проигранных матчей Сергей Николаевич умеет подобрать грамотные слова, где-то «напихать», где-то приободрить. Благодаря этому и выдаем такую самоотдачу.

Главная цель — избежать зоны стыков? Да, если так будем играть, то обязательно справимся с этой задачей», — приводит слова Александрова официальный сайт «Пари Нижний Новгород».