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Нападающий «Фейеноорда» раскритиковал Моуринью за поведение после матча Лиги Европы

Нападающий «Фейеноорда» раскритиковал Моуринью за поведение после матча Лиги Европы
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Нападающий «Фейеноорда» Алиреза Джаханбакш раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после ответного четвертьфинального матча Лиги Европы. Напомним, после матча Моуринью резко обратился к наставнику «Фейеноорда» Арне Слоту, призвав его смотреть матчи «Ромы», а не «Наполи» и «Манчестер Сити».

Одним из самых больших разочарований для нас стала их реакция после игры. Особенно реакция футболистов и высказывания в адрес нашего тренера. Я думаю, что то, что сделал Моуринью, было действительно ненужным. Наш тренер не сказал ничего сумасшедшего перед матчем. Наш тренер был профессионален на пресс-конференции перед игрой. Он также был профессионален во время и после игры. Для меня была немного странной такая их реакция», — приводит слова Джаханбакша FC Update.

Ранее Слот на пресс-конференции перед матчем заявил, что предпочитает смотреть матчи «Наполи» и «Манчестер Сити».

По итогам двух матчей «Рома» обыграла «Фейеноорд» с общим счётом 4:2 и вышла в полуфинал турнира.

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