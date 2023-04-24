Нападающий «Фейеноорда» раскритиковал Моуринью за поведение после матча Лиги Европы

Нападающий «Фейеноорда» Алиреза Джаханбакш раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после ответного четвертьфинального матча Лиги Европы. Напомним, после матча Моуринью резко обратился к наставнику «Фейеноорда» Арне Слоту, призвав его смотреть матчи «Ромы», а не «Наполи» и «Манчестер Сити».
Одним из самых больших разочарований для нас стала их реакция после игры. Особенно реакция футболистов и высказывания в адрес нашего тренера. Я думаю, что то, что сделал Моуринью, было действительно ненужным. Наш тренер не сказал ничего сумасшедшего перед матчем. Наш тренер был профессионален на пресс-конференции перед игрой. Он также был профессионален во время и после игры. Для меня была немного странной такая их реакция», — приводит слова Джаханбакша FC Update.
Ранее Слот на пресс-конференции перед матчем заявил, что предпочитает смотреть матчи «Наполи» и «Манчестер Сити».
По итогам двух матчей «Рома» обыграла «Фейеноорд» с общим счётом 4:2 и вышла в полуфинал турнира.
Футболисты стоимостью от € 100 млн
- 24 апреля 2023
-
05:41
-
05:34
-
04:59
-
04:38
-
04:25
-
04:18
-
04:01
-
04:00
-
03:46
-
03:25
-
03:18
-
02:47
-
02:41
-
02:35
-
02:22
-
02:03
-
01:58
-
00:52
-
00:52
-
00:42
-
00:39
-
00:36
-
00:17
-
00:13
-
00:08
-
00:05
- 23 апреля 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:45
-
23:42
-
23:26
-
23:19
-
23:17
-
23:15