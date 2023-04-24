Хвича поделился впечатлениями от игры в Италии, упомянув о его сравнении с Марадоной

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился впечатлениями от выступлений в Италии.
«В Неаполе Марадону считают королём. И для меня сначала было непостижимым, что я смогу оказаться с ним в одном ряду. Здесь настоящий культ Марадоны.
Я думал, это был сон — когда меня начали сравнивать с ним. Но я постепенно привыкаю к этому, и для меня сравнение с таким величественным игроком — это прекрасно.
В детстве мне было трудно представить, что я стану профессиональным футболистом. Пробиться наверх из маленькой страны было большим вызовом. Амбиции помогли мне поверить в свои мечты и построить карьеру.
Неаполь процветает благодаря футболу, а Серия А — один из лучших чемпионатов в мире, и я очень счастлив здесь играть. Здесь высокий темп и скорости, игроки обладают великолепной техникой и отлично действуют в обеих фазах игры. Думаю, я быстро адаптировался к итальянскому стилю.
В Неаполе я чувствую большое давление и ответственность. Иногда на мои плечи ложится слишком большой груз, но я могу с этим справиться. Когда я выхожу на поле, всё давление исчезает. Я делаю то, что обожаю — играю в футбол», — приводит слова Кварацхелии Сalcio Napoli 1926.
Хвича Кварацхелия — о любимом игроке, прозвище и выборе «Наполи»
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