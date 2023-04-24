Кан: с такой аурой «Баварии» будет очень тяжело стать чемпионами

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился эмоциями после поражения мюнхенцев от «Майнца» (1:3) в рамках матча 29-го тура Бундеслиги.

«Катастрофичен второй тайм «Баварии»! Как команда хотела снова стать чемпионом Германии? С такой аурой будет очень тяжело стать чемпионами. Есть 11 игроков на поле, которые должны работать на максимуме ради целей клуба.

То, что команда показывает на поле, было недостаточно для чемпионства. Но моя единственная цель – завершить сезон завоеванием чемпионского титула. А потом в новом сезоне снова идти вперёд!», — приводит слова Кана журналист Патрик Страссер в своём «твиттере».

Дортмундская «Боруссия» в субботу, 22 апреля, дома разгромила «Айнтрахт» и вышла на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, обогнав «Баварию». «Шмели» набрали 60 очков в 29 матчах и за пять туров до конца турнира опережают мюнхенцев на один балл.

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