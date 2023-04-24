Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кан: с такой аурой «Баварии» будет очень тяжело стать чемпионами

Кан: с такой аурой «Баварии» будет очень тяжело стать чемпионами
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился эмоциями после поражения мюнхенцев от «Майнца» (1:3) в рамках матча 29-го тура Бундеслиги.

«Катастрофичен второй тайм «Баварии»! Как команда хотела снова стать чемпионом Германии? С такой аурой будет очень тяжело стать чемпионами. Есть 11 игроков на поле, которые должны работать на максимуме ради целей клуба.

То, что команда показывает на поле, было недостаточно для чемпионства. Но моя единственная цель – завершить сезон завоеванием чемпионского титула. А потом в новом сезоне снова идти вперёд!», — приводит слова Кана журналист Патрик Страссер в своём «твиттере».

Дортмундская «Боруссия» в субботу, 22 апреля, дома разгромила «Айнтрахт» и вышла на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии, обогнав «Баварию». «Шмели» набрали 60 очков в 29 матчах и за пять туров до конца турнира опережают мюнхенцев на один балл.

Тухель улыбается в ответ на вопрос о Роналду

Материалы по теме
«Бавария» испортила себе камбэк! Гвардиола всё ближе к победе в Лиге чемпионов
«Бавария» испортила себе камбэк! Гвардиола всё ближе к победе в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023