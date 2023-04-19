Холанд снова забьёт «Баварии», а «Бенфика» устроит сенсацию? Четвертьфиналы ЛЧ. LIVE

Сегодня, 19 апреля, состоятся две ответные встречи четвертьфинала Лиги чемпионов. «Бавария» на своём поле примет «Манчестер Сити», а «Бенфика» сыграет на выезде с «Интером».
Результат первых матчей оказался неожиданным: мюнхенцы уступили 0:3, а лиссабонцы – 0:2. И если в поражение немецкого топ-клуба можно было поверить ещё до первой игры – но не с таким крупным счётом, – то домашнее фиаско португальского гранда стало сенсацией. После финального свистка тоже было жарко: например, в раздевалке сцепились звёзды «Баварии».
Вряд ли подобная атмосфера поможет Томасу Тухелю реабилитироваться перед болельщиками за тотальный разнос в Манчестере, но деваться некуда. Что-то предпринять обязан и Роджер Шмидт, чья «Бенфика» из-за ошибок экс-железнодорожника Жоау Мариу по сути пропустила ну или почти пропустила «Интер» в следующую стадию. Несмотря на фатальное положение перед поездкой в Милан, вера в португальцев всё-таки есть: по ходу этого сезона они демонстрируют фантастический футбол. И в этом заслуга их тренера.
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