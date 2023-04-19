Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Бавария» — «Манчестер Сити»: прямая онлайн-трансляция 1/4 финала Лиги чемпионов, где смотреть, видео

Холанд снова забьёт «Баварии», а «Бенфика» устроит сенсацию? Четвертьфиналы ЛЧ. LIVE
Дмитрий Зимин Михаил Рождественский
,
Николас Отаменди и Эрлинг Холанд
Аудио-версия:
Комментарии
Кажется, «Интер» и «Манчестер Сити» уже в полуфинале. Или это только кажется?

Сегодня, 19 апреля, состоятся две ответные встречи четвертьфинала Лиги чемпионов. «Бавария» на своём поле примет «Манчестер Сити», а «Бенфика» сыграет на выезде с «Интером».

Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
19 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Результат первых матчей оказался неожиданным: мюнхенцы уступили 0:3, а лиссабонцы – 0:2. И если в поражение немецкого топ-клуба можно было поверить ещё до первой игры – но не с таким крупным счётом, – то домашнее фиаско португальского гранда стало сенсацией. После финального свистка тоже было жарко: например, в раздевалке сцепились звёзды «Баварии».

Материалы по теме
В «Баварии» вспыхнул конфликт из-за проигрыша «Ман Сити». Мане ударил Зане и был отстранён
В «Баварии» вспыхнул конфликт из-за проигрыша «Ман Сити». Мане ударил Зане и был отстранён

Вряд ли подобная атмосфера поможет Томасу Тухелю реабилитироваться перед болельщиками за тотальный разнос в Манчестере, но деваться некуда. Что-то предпринять обязан и Роджер Шмидт, чья «Бенфика» из-за ошибок экс-железнодорожника Жоау Мариу по сути пропустила ну или почти пропустила «Интер» в следующую стадию. Несмотря на фатальное положение перед поездкой в Милан, вера в португальцев всё-таки есть: по ходу этого сезона они демонстрируют фантастический футбол. И в этом заслуга их тренера.

Материалы по теме
Суперкарьера творца «Бенфики». Шмидт был инженером, стал топом в Германии и уехал в Азию
Суперкарьера творца «Бенфики». Шмидт был инженером, стал топом в Германии и уехал в Азию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023