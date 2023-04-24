Обляков отреагировал на удаление Митая в матче ЦСКА – «Локомотив»

Российский полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал удаление защитника «Локомотива» Марио Митая в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1). Митай получил обе жёлтые карточки на Облякове.

«Митай получил обе желтые карточки за фолы на мне? Я просто выполняю установки тренера, открываюсь куда надо, а игрок на мне фолит. Ничего не могу поделать, это его проблемы. Вошёл он в игру или нет — надо у них спрашивать, мне без разницы», – приводит слова Облякова «Матч ТВ».

Напомним, албанский защитник «Локо» Марио Митай получил вторую жёлтую карточку на 40-й минуте матча с ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата (1:1).

В прошлом сезоне железнодорожники также удалялись с поля чаще всех – девять раз.