Обляков отреагировал на удаление Митая в матче ЦСКА – «Локомотив»
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Российский полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал удаление защитника «Локомотива» Марио Митая в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги (1:1). Митай получил обе жёлтые карточки на Облякове.
«Митай получил обе желтые карточки за фолы на мне? Я просто выполняю установки тренера, открываюсь куда надо, а игрок на мне фолит. Ничего не могу поделать, это его проблемы. Вошёл он в игру или нет — надо у них спрашивать, мне без разницы», – приводит слова Облякова «Матч ТВ».
Напомним, албанский защитник «Локо» Марио Митай получил вторую жёлтую карточку на 40-й минуте матча с ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата (1:1).
В прошлом сезоне железнодорожники также удалялись с поля чаще всех – девять раз.
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