«Сказал слово на «б» — тысяча рублей». Калешин раскрыл суммы штрафов в «Акроне»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин высказался о штрафах в команде.

«Я прочитал, что Семак строго относится к мату. В межсезонье мы собрались и поставили себе цель уйти и от этого. Ввели штраф. Сказал слово на «б» в тренировочном процессе – 1000 рублей. У меня тоже есть этот грех, не сдержан на язык. Несколько раз платил.

У нас всё в пропорции от зарплаты. Самый крупный – 10% от оклада за несоблюдение жирового компонента. Опозданий на тренировку у нас вроде не было. Там, кажется, 3000 рублей. Столько же стоит жёлтая карточка за неспортивное поведение. По красной у нас были серьёзные споры из-за удаления Полубояринова в матче с «Торпедо». Всё-таки не стали штрафовать. Сомнительный эпизод. Вещи прописываются клубом, но мы можем поменять. Если человек отдался игре, а судья ошибся, то почему не простить? Вот за алкоголь или наркотики у нас вплоть до отчисления, но такого просто и не случается. За нами стоит академия. Важно давать малышам правильный пример.

Какими словами заменяю мат? Опытные люди говорят, что полезно говорить «слава богу» вместо любого матерного слова», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«Жёлтая – 3000 рублей». Калешин – о штрафах в «Акроне». Видеоролик: