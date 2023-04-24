В «Кубани» отреагировали на то, что фанаты не могли попасть на матч с «Краснодаром-2»

Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов прокомментировал гостевой матч 28-го тура Мелбет Первой лиги с «Краснодаром-2» (1:1). Встреча закончилась ничьей, на игре возникли проблемы с проходом болельщиков «Кубани» на трибуны.
«Как и ожидалось, получилась тяжёлая, бескомпромиссная игра. Самое настоящее дерби, когда никто не хотел уступать. С учётом того, что мы проигрывали по ходу матча и заканчивали его в меньшинстве после удаления, ничья не самый плохой результат. Одно очко мы всё-таки приобрели, хотя, безусловно, всегда хочется побеждать.
Ситуация с нашими болельщиками, которые долго не могли попасть на трибуны? Да, мы в курсе этого инцидента и, естественно, разочарованы тем, что произошло. Уже во время матча нам поступило огромное количество звонков. Знаю, что многие наши болельщики смогли попасть на трибуны только в перерыве, а некоторые так и не зашли на стадион.
Были трудности у аккредитованных журналистов. Не всех пускали на стадион и на пресс-конференцию. Были проблемы с работой пропускной системы на входе. Это всё вопросы к сопернику, поскольку он был принимающей стороной. Конечно, хотелось бы, чтобы была соответствующая организация матча и соответствующее отношение к зрителям и журналистам. Разумеется, болельщики крайне важны для нас. В первом тайме их не хватало, и символично, что мы отыгрались сразу после перерыва, когда наша поддержка заметно увеличилась», — сказал Кантонистов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 24 апреля 2023
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