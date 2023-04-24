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Главный тренер «Акрона» Калешин рассказал, как Бышовец помог ему заработать премиальные

Главный тренер «Акрона» Калешин рассказал, как Бышовец помог ему заработать премиальные
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин, ранее выступавший за «Томь», вспомнил историю с прославленным советским специалистом Анатолием Бышовцем.

«Бышовец – человек очень степенный. Жалко, я не записывал его высказывания. Перед каждой тренировкой – абсолютно перед каждой – говорил 2-3 минуты на нефутбольные темы. Какие-то житейские вещи. Может быть, про деньги или ещё про что-то. Однажды сказал: «Когда закончите с футболом, вы должны продолжать бежать. И неважно как. У вас сердце спортсмена, тем более футболиста. Как только вы остановитесь, у вас будут огромные проблемы. Вам нужно будет ходить, двигаться, заниматься физподготовкой. Для футболиста остановка – это смерть. Если 15-20 лет живёте в экстремальном режиме, а потом у вас пассивный образ жизни, то медленно уничтожаете себя».

В 2005 году в «Томи» мы заранее сохранили себе место в РПЛ. В Томске было холодно, и на последние два тура мы поехали в подмосковный Новогорск. Думали, что тренировки уже будут на лайте. А тут двухразовые и режим только ужесточился! Все взвыли. Бышовец собрал нас и сказал: «Ребята, как вы думаете, что сейчас в остальных клубах, которые тоже задач не решают? Они расслабляются. А мы поведём себя иначе. Вы хотите заработать? Хотите премиальные? Давайте вести себя не так, как они».

Выиграли в последних двух турах. Поднялись в таблице, заработали денег и с хорошим настроением ушли в отпуск. Все сразу: «Анатолий Фёдорович – красавчик». Все эти вещи остались со мной, и я могу их передать следующим поколениям футболистов», — сказал Калешин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

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