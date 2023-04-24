Александр Мостовой: «Динамо» будет трудно попасть в тройку по итогам сезона РПЛ
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.
«Сейчас мы больше смотрим не на места команд в таблице, а на то, сколько ещё судьи будут устраивать праздники с назначением пенальти. Это просто кошмар. Сейчас «Динамо» на пятом месте, но «Ахмат», «Краснодар» и «Оренбург» догоняют. Динамовцам будет трудно попасть в тройку по итогам сезона РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
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- 24 апреля 2023
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