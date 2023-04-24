Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: «Динамо» будет трудно попасть в тройку по итогам сезона РПЛ

Александр Мостовой: «Динамо» будет трудно попасть в тройку по итогам сезона РПЛ
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023.

«Сейчас мы больше смотрим не на места команд в таблице, а на то, сколько ещё судьи будут устраивать праздники с назначением пенальти. Это просто кошмар. Сейчас «Динамо» на пятом месте, но «Ахмат», «Краснодар» и «Оренбург» догоняют. Динамовцам будет трудно попасть в тройку по итогам сезона РПЛ», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023