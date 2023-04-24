Игрок «Брайтона» Кайседо: конечно, я хочу, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ

Полузащитник английского «Брайтона» Мойсес Кайседо заявил, что хотел бы, чтобы лондонский «Арсенал» одержал победу в текущем розыгрыше АПЛ, а также посетовал, что не смог перейти в стан «пушкарей» в зимнее трансферное окно.
«Конечно, я бы хотел, чтобы «Арсенал» выиграл АПЛ. Надеюсь на это, но давайте посмотрим. Я действительно был близок к переходу. Я много страдал, когда трансфер не состоялся. «Арсенал» мне понравился тем, что у них очень молодые, талантливые игроки и несколько звёзд, которые все вместе всегда хотят добиваться большего», — приводит слова Кайседо The Telegraph.
«Арсенал» лидирует в АПЛ после 32 сыгранных матчей. В активе лондонцев 75 очков. У «Манчестер Сити», идущего вторым, 70 очков и два матча в запасе.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
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