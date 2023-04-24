Форвард «Локо» Игнатьев: удаление Митая в игре с ЦСКА — стопроцентное. Даже спорить глупо

Нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал удаление защитника железнодорожников Марио Митая в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА (1:1). Митай получил обе жёлтые карточки за фол на Иване Облякове.

«Удаление Митая в игре с ЦСКА — стопроцентное. Тут даже спорить глупо. Он совершил два одинаковых фола на жёлтую карточку», — сказал Иван Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, албанский защитник «Локо» Марио Митай получил вторую жёлтую карточку на 40-й минуте матча с ЦСКА в рамках 24-го тура чемпионата (1:1) и оставил свою команду в меньшинстве. В прошлом сезоне железнодорожники также удалялись с поля чаще всех – девять раз.