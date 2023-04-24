Гришин: «Локомотив» отскочил в матче с ЦСКА — они и сами понимают, что играли хуже

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин подвёл итоги матча 24-го тура РПЛ, в котором армейцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«ЦСКА был на голову сильнее «Локомотива» в прошедшем матче. У гостей были тактические ошибки: кто разбирается в футболе, тот сразу их увидел. Федотов переиграл Галактионова в тактическом плане. Армейцам нужно было просто забивать, оставшись в большинстве — и спокойно завершать игру. Когда счёт 1:0, то часто срабатывают стандарты или случаются сумасшедшие голы. Может произойти всё что угодно. Не разобрались на угловом, упустили Изидора и набрали одно очко вместо трёх. Эти два очка могут сказаться на финише сезона.

«Локомотив», конечно, отскочил. Я же знаю их футболистов: и Баринова, и Куликова — они, конечно, понимали, что играли хуже. Для них эта ничья — спасение, потому что ЦСКА играл намного лучше», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.