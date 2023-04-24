Кайл Уолкер может перейти в «Милан»

Итальянский «Милан» проявляет интерес к правому защитнику «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайлу Уолкеру, сообщает The Telegraph.
Руководство миланского клуба рассматривает варианты усиления позиции на правом фланге обороны в первую очередь для того, чтобы составить конкуренцию Давиде Калабрии. «Россонери» заинтересованы в таком футболисте, который сможет играть в одном темпе с левым защитником Тео Эрнандесом.
«Милан» хочет как можно качественнее усилить состав, чтобы побороться за победу в чемпионате Италии в следующем сезоне.
Будущее Уолкера в «Манчестер Сити» находится под вопросом после того, как он потерял место в стартовом составе команды Пепа Гвардиолы. Контракт защитника с клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Стоимость игрока по данным интернет-портала Transfermarkt – € 15 млн.
- 24 апреля 2023
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