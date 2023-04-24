Главный тренер «Краснодара» Ивич сообщил, что у Кади Боржеса перелом лицевой кости

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич сообщил о характере травмы полузащитника Кади Боржеса.

«По Кади — сейчас он в больнице, насколько я понимаю, он сломал лицевую кость. Ждём дальнейшей информации», — передаёт слова Ивича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В начале второго тайма при счёте 1:0 в пользу «Краснодара» Джикия столкнулся плечом с виском Кади. После столкновения игрок «Краснодара» потерял сознание. Джикия вытащил Кади язык, после чего на поле вышла медицинская бригада. На 51-й минуте игрока унесли на носилках, а на поле вместо него вышел Алексей Ионов.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Краснодар» находится на седьмом месте с 38 баллами.