L'Equipe: «Марсель» проявляет интерес к американскому вингеру «Лилля» Тимоти Веа

Марсельский «Олимпик» ближайшим летом будет вынужден решать задачу по укреплению линии нападения. Поскольку Нуну Тавареш арендован у лондонского «Арсенала» без права покупки, провансальцам придётся найти альтернативный вариант, и, по сообщениям L'Equipe, таким вариантом может стать 23-летний вингер «Лилля» Тимоти Веа.

«Марсель» привлекает универсальность нападающего северян, который способен сыграть как на фланге, так и в центре атаки. Кроме того, скаутов «Олимпика» подкупают спортивные качества американского форварда. Наконец, в пользу этого игрока говорит и тот факт, что его контракт истекает через год.

Авторитетное французское издание указывает на то, что «Марсель» ещё не начал переговоры с «Лиллем» по причине того, что пока не гарантировал себе участия в Лиге чемпионов. В случае провала этой задачи бюджетные возможности клуба будут существенно ограничены, и команда Игора Тудора лишится мощного аргумента в переговорном процессе.

Отмечается, что за бывшим игроком «ПСЖ» пристально следят клубы из Англии и Германии, в частности леверкузенский «Байер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.

В текущем сезоне чемпионата Франции Веа провёл 23 матча и не забил ни одного мяча.