«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Footmercato, английский клуб пока не готов сделать конкретное предложение, но уже несколько месяцев наблюдает за ситуацией вокруг бразильца, с которым хочет расстаться «ПСЖ».

В текущем сезоне Неймар провёл за парижан 29 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач. Контракт 31-летнего форварда с клубом рассчитан до 2025 года.

Парижский клуб лидирует в Лиге 1, набрав 72 очка.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 59 очков после 30 матчей. Напомним, в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти обыграл «Брайтон». В финале английский клуб сыграет с «Манчестер Сити».

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