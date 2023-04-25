УАФ выступила с заявлением по поводу возможного отказа сборной Украины от отбора к ЧЕ-2024

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что сборная Украины продолжит выступление в квалификации Евро-2024, несмотря на указ Министерства молодёжи и спорта Украины о запрете украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами и белорусами.

«Сборная Украины продолжит свои официальные выступления в отборе на чемпионат Европы-2024. Благодарю Министерство молодёжи и спорта Украины за оперативный ответ и чёткое разъяснение ситуации. Далее привожу текст полученного от Министерства письма:

«Учитывая решение исполкома УЕФА от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьёвке международных соревнований под эгидой организации, выполняя пункт 5 вышеуказанного приказа, структурные подразделения Минмолодёжьспорта, к полномочиям которых отнесена координация развития футбола в стране, будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых примут участие и белорусские команды.

В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд для решения связанных с дальнейшим участием в соревнованиях вопросов должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Минмолодёжьспорта».

От себя добавлю, что уже завтра рабочая группа представителей национальной сборной отправится в Германию, чтобы проинспектировать место для проведения учебно-тренировочного сбора команды в июне.

Также нет никаких препятствий для выступлений молодёжной сборной Украины на Евро-2023. Поэтому уже в июне ждём ярких выступлений команды Руслана Ротаня на полях Румынии и Грузии», — написал Павелко в своей социальной сети.