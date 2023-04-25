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Агент Вагнера Лава рассказал об условии возможного трансфера игрока в ЦСКА

Агент Вагнера Лава рассказал об условии возможного трансфера игрока в ЦСКА
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, рассказал о текущем контракте бразильца со «Спорт Ресифе».

«У Вагнера нет секретов футбольного долголетия. Он получает удовольствие от игры в футбол, он всегда играет с огромной радостью и любовью. Когда он выходит на поле, то напоминает мне ребёнка, которому сделали долгожданный подарок.

Сколько минут смог бы Вагнер Лав проводить на поле в среднем в РПЛ? Думаю, это во многом зависит от того, какие футболисты окружали бы Вагнера. Очевидно, что Вагнер уже не обладает былой скоростью и резкостью, что в молодости, но если у команды будет выстроена игра, то Вагнер точно не будет лишним и будет приносить пользу.

Контракт Вагнера действует до декабря текущего года. Если ЦСКА захочет подписать Лава, то у него в контракте прописана клаусула», — приводит слова Феррейры Metaratings.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. На счету бразильского форварда 259 матчей, 124 гола и 53 результативных передачи в московском клубе.

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