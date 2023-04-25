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Жена защитника «Баварии» Эрнандеса обвинила футболиста в измене с популярной моделью

Жена защитника «Баварии» Эрнандеса обвинила футболиста в измене с популярной моделью
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Амелия Лоренте, жена защитника мюнхенской «Баварии» Лукаса Эрнандеса, обвинила футболиста в измене с популярной итальянской моделью Кристиной Буччино.

«Теперь ты можешь перестать жить на две стороны, Эрнандес. Отдаю его тебе, Кристина Буччино. Не забывай, Лукас, что у тебя двое детей, которых ты не видишь», — написала Лоренте в соцсетях.

Лоренте и Эрнандес поженились в 2017 году. В 2019 году Амелия писала, что Эрнандес — исключительно отец её ребёнка и ничего более.

В текущем сезоне 27-летний Лукас Эрнандес принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и отдал одну результативную передачу. Игрок продолжает восстановление после разрыва крестообразной связки на ЧМ-2022.

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