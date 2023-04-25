Кокорин — о ЧМ-2014: жили в полутюрьме, у меня в колонии условия были лучше

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин вспомнил чемпионат мира 2014 года.
«Первая игра была совершенно непонятной, духота. Первый опыт в жизни, имеет место быть. Повезло, что Кержаков в конце вышел и забил, когда мы проигрывали. Игорь тогда ещё пропустил, было обидно. В принципе, матч был ничейным. Второй матч с Бельгией был сумасшедшим, но я не забил, однако по игре было неплохо. Помню, настраивались на Эдена Азара, а в итоге творил Дрис Мертенс.
Бельгийцы были хороши, мы настраивались на Азара, который был в фантастической форме, но он провалил матч. Мертенс нас просто уродовал. С Алжиром виноват Александр Самедов, если бы забил, мы бы спокойно выиграли.
Жили под Сан-Паулу в полудеревне и полутюрьме? Да, это правда. У меня в колонии лучше условия были (смеётся)», — сказал Кокорин в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.
- 25 апреля 2023
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